The stuff of dreams



Old Trafford, meet Rasmus Hojlund

Dopo giorni di attesa, ilha finalmente annunciato ufficialmente l'arrivo di. Il centravanti, in arrivo dall'Atalanta per 75 milioni di euro più 10 di bonus, è stato lanciato come nuovo innesto dei Red Devils a margine del match amichevole contro il Lens.Nel video diramato dallo United, il talento danese è ritratto mentre. Ora è ufficiale: Rasmus Hojlund si trasferisce in Premier League. Per lui un contratto