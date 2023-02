A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa que não procede a notícia divulgada nesta sexta-feira (10/02) de que o técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, é o novo treinador da Seleção Brasileira.https://t.co/aSvKot3X63 pic.twitter.com/PZhxPJ0tF6 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 10, 2023

. E' quanto ha affermato la Federazione verdeoro in una nota ufficiale, diramata per smentire le indiscrezioni circolate nelle ultime ore e che vogliono a stretto giro di posta l'annuncio: "La Confederazione calcistica brasiliana (CBF) informa che la notizia diffusa questo venerdì (10/02) secondo cui l'allenatore del Real Madrid, l'italiano Carlo Ancelotti, è il nuovo allenatore della nazionale brasiliana è infondata".- Nessun accordo ora con il tecnico del, ogni annuncio sarà fatto al momento giusto. E' quanto si legge nel comunicato: "Il presidente Ednaldo Rodrigues mantiene le dichiarazioni rilasciate mercoledì, dopo il sorteggio delle partite di Copa do Brasil. Al momento, il funzionario ha escluso ogni ipotesi, affermando che la questione è trattata in modo trasparente e che l'allenatore scelto sarà annunciato al momento giusto".