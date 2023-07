Romain Saïss lascia l'Europa. L'esperto centrale marocchino si trasferisce in Qatar: l'Al Sadd, club che ha ingaggiato di recente Gonzalo Plata e in cui giocano anche il colombiano Mateus Uribe (ex Porto) e il brasiliano Paulo Otavio (ex Wolfsburg), oltre che Guilherme (ex Udinese). Lascia il Besiktas dopo una sola stagione e firma un contratto fino al 30 giugno 2025.