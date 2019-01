E' del Chelsea di Maurizio Sarri il primo grande colpo del calciomercato invernale a livello internazionale. Come riferisce un comunicato del Borussia Dortmund, il club inglese si è assicurato l'acquisto dell'attaccante statunitense classe '98 Christian Pulisic per 64 milioni di euro. I Blues completano l'operazione in questa finestra di trattative, ma lasceranno il giocatore in prestito in Germania fino alla conclusione della stagione.



"È sempre stato il sogno di Christian di giocare in Premier League. Ciò ha sicuramente a che fare con il suo background americano e, di conseguenza, non siamo stati in grado di estendere il suo contratto ", afferma il direttore sportivo BVB Michael Zorc. "In questo contesto, abbiamo deciso di accettare un'offerta estremamente lucrativa da parte del Chelsea, data la ravvicinata scadenza del contratto. Christian Pulisic - continua Zorc - "è un personaggio perfetto. Sono sicuro che nei prossimi mesi farà tutto ciò che è in suo potere per portare la sua alta qualità alla squadra e raggiungere i suoi obiettivi sportivi con i suoi compagni di squadra Borussia Dortmund".