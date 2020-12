La notizia era già nell'aria, ma ora è ufficiale. Mick Schumacher parteciperà al campionato mondiale di Formula Uno nella prossima stagione. Il pilota tedesco classe 1999, figlio del grande Michael, ha firmato per la scuderia Haas F1 Team.



Schumi junior guiderà la monoposto VF-20 nelle FP1 al Gran Premio di Abu Dhabi venerdì 11 dicembre, dopodiché parteciperà ai test di fine stagione per giovani piloti sul circuito di Yas Marina il 15 dicembre.



Ecco le parole di Mick Schumacher: ""Ho sempre creduto che sarei riuscito a realizzare il sogno di arrivare in Formula 1. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, anche la Ferrari che ha avuto fiducia in me e mi ha messo in condizione di esprimere al meglio il mio potenziale. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro con la mia nuova squadra".