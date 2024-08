UFFICIALE: il fratello di Dimarco trova squadra in Serie C

GETTY

L'"annuncia l’acquisizione del diritto delle prestazioni sportive di Christian. Terzino sinistro classe 2002, arriva dalla Feralpisalò dopo un’annata vissuta in Serie C con la maglia del Gubbio.Prodotto del vivaio dell'Inter, in cui milita fino alla stagione 2020/2021 vincendo, nel 2018/2019, sia campionato che supercoppa Under 17, negli ultimi anni si è messo in mostra in Serie C con le maglie di Fiorenzuola, FeralpiSalò e Gubbio. Terzino sinistro moderno e mancino naturale, le sue doti tecniche e atletiche gli permettono di essere efficace tanto offensivamente quanto difensivamente".

Queste le prime parole da giocatore riprese dai canali ufficiali del club: "Sono contento di aver sposato questo progetto, la società mi ha fatto subito sentire a casa. Ho già avuto modo di vedere strutture e metodo di lavoro e penso che ci sia tutto quello che serve per fare bene e crescere. Avendo fatto già 3 anni in C sono pronto a mettere la mia esperienza al servizio dei compagni. Sono però ancora giovane e ho tanto da imparare, in squadra ci sono ragazzi che arrivano da esperienze importanti e che mi possono insegnare tanto".