Quello che fino a qualche giorno sembrava un'ipotesi affascinante e suggestiva oggi diventa realtà:campione del mondo con la Francia nel 2018.tra le parti sulla base di un prestito secco fino al 30 giugno 2023.Il Barcellona si farà carico della gran parte dell'ingaggio da 5 milioni di euro percepiti dal giocatore francese, ma incasserà dei bonus in base al rendimento della stessa con la formazione salentina. Umtiti è atteso a breve in Italia per lo svolgimento delle visite mediche.