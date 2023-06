Un enfant du club, arrivé à l’#OLAcademy à ses 11 ans en 2009, s’en va relever de nouveaux challenges, après 233 matchs en Rouge & Bleu !



Merci @HoussemAouar, et bonne continuation ! pic.twitter.com/JikEhCPHr5 — Olympique Lyonnais (@OL) June 6, 2023

. Il centrocampista franco-algerino classe 1998, inizata nel settore 2009 a partire dal settore giovanile, per trasferirsi nel campionato italiano e in particolare nel club giallorosso da parametro zero.- Aouar - che con l'OL è sceso in campo in 233 partite e realizzato 41 gol -Per quanto concerne l'ufficialità del suo passaggio alla, potrebbe arrivare anch'essa nelle prossime ore, al più tardi entro la fine di questa settimana.