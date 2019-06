Ora è ufficiale: come rivela una nota apparsa sul sito ufficiale del TAS, il Tribunale Arbitrale dello Sport, il Manchester City ha fatto ricorso all'Uefa contro i provvedimenti per il Fair Play Finanziario.



"Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha registrato un ricorso presentato dal Manchester City Football Club (MCFC) contro l’Unione delle associazioni calcistiche europee (UEFA). L’appello è presentato contro le decisioni prese dalla Camera di Investigazione (IC) dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA (CFCB) in merito alla presunta non conformità del Manchester City con i Regolamenti UEFA sulle Licenze di Club e il Fair Play Finanziario. Verrà avviata una procedura di arbitrato che comporterà uno scambio di comunicazioni scritte tra le parti, mentre un gruppo di arbitri TAS sarà convocato per ascoltare il ricorso. Una volta formalmente costituito il gruppo, verrà emesso un calendario procedurale. Non è possibile dire in questo momento quando verrà emesso il Lodo Arbitrale per questo argomento. Il TAS non fornirà ulteriori informazioni in merito a questa procedura, ad eccezione dell’emissione di un comunicato stampa che annuncerà la decisione".