La vittoria per 2-1 contro il Genoa nell'ultimo turno di campionato non è bastata per restare sulla panchina della squadra rossonera. L'ex tecnico della Sampdoria è stato sollevato dall'incarico dal Milan e ormai manca solo l'annuncio del suo successore, Stefano Pioli. Questo il comunicato ufficiale diramato dal club rossonero in merito: "Il Club intende ringraziare Marco per l'attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali".