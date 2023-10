FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup™ editions in 2030 and 2034: Morocco, Portugal and Spain joint bid is the sole candidate to host FIFA World Cup 2030™

. La FIFA ha reso noto che la candidatura congiunta di Marocco, Portogallo e Spagna è la sola candidata per ospitare la Coppa del Mondo del 2030. Ma non è questa l'unica sorpresa. Per celebrare ildel Mondiale, il Consiglio FIFA ha deciso all'unanimità di tenere una celebrazione a, in Uruguay, dove si è giocata la prima edizione nel 1930.- A seguito di un'ampia consultazione con tutte le confederazioni e data l'importanza di celebrare il centenario della Coppa del Mondo FIFA, il Consiglio FIFA ha preso decisioni chiave in relazione alla candidatura e all'organizzazione dell'edizione del Centenario della Coppa del Mondo FIFA nel 2030 durante la riunione tenuta da videoconferenza dalla sede della FIFA.Nel 2030, la Coppa del Mondo FIFA unirà tre continenti e sei paesi, invitando il mondo intero a unirsi alla celebrazione di questo bellissimo gioco, del Centenario e della stessa Coppa del Mondo FIFA. Il Consiglio FIFA ha concordato all'unanimità che l'unica candidatura sarà l'offerta combinata di Marocco, Portogallo e Spagna, che ospiteranno l'evento nel 2030 e si qualificheranno automaticamente in base all'assegnazione degli slot esistenti, subordinatamente al completamento di una procedura di gara condotta con successo dalla FIFA e di una decisione del Congresso FIFA nel 2024. Inoltre, tenendo conto del contesto storico della prima Coppa del Mondo FIFA, il Consiglio FIFA ha inoltre concordato all'unanimità di ospitare una cerimonia di celebrazione del centenario unica nella capitale del Paese, Montevideo, dove si è tenuta la prima edizione della Coppa del Mondo FIFA nel 1930, così come tre partite di Coppa del Mondo rispettivamente in Uruguay, Argentina e Paraguay.“In un mondo diviso, la FIFA e il calcio si stanno unendo”, ha affermato il presidente della FIFA Gianni Infantino. “Il Consiglio FIFA, che rappresenta l’intero mondo del calcio, ha deciso all’unanimità di celebrare nel modo più appropriato il centenario della Coppa del Mondo FIFA, la cui prima edizione si è giocata in Uruguay nel 1930. Di conseguenza, si svolgerà una festa in Sud America e tre paesi sudamericani - Uruguay, Argentina e Paraguay - organizzeranno una partita ciascuno della Coppa del Mondo FIFA 2030. La prima di queste tre partite si giocherà ovviamente allo stadio dove tutto ha avuto inizio, nel mitico Estádio Centenário di Montevideo, proprio per celebrare l'edizione del centenario della Coppa del Mondo FIFA”."Il Consiglio FIFA ha inoltre concordato all'unanimità che l'unica candidatura per ospitare la Coppa del Mondo FIFA 2030 sarà quella congiunta di Marocco, Portogallo e Spagna", ha aggiunto il presidente della FIFA. "Due continenti - Africa ed Europa - uniti non solo in una celebrazione del calcio ma anche nel fornire una coesione sociale e culturale unica. Che grande messaggio di pace, tolleranza e inclusione.“Nel 2030, avremo un’impronta globale unica, tre continenti – Africa, Europa e Sud America – sei paesi – Argentina, Marocco, Paraguay, Portogallo, Spagna e Uruguay – accoglieranno e uniranno il mondo celebrando insieme il bellissimo gioco, il centenario e la Coppa del Mondo FIFA”, ha concluso il presidente della FIFA.