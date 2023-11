Diego Armando Maradona jr non è più l’allenatore del Pompei. Dopo una lunga riflessione, il presidente Mango ha comunicato l’esonero in giornata all’ex guida del Napoli United. Fatale la sconfitta in Coppa Campania, rimediata ieri ai rigori contro l’Acerrana. Pochi minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale del club: “FC Pompei comunica di aver revocato l’incarico di allenatore della prima squadra a Diego Maradona. Ringraziamo sinceramente il mister per il percorso condiviso, augurandogli le migliori e meritate fortune umane e sportive. Nelle prossime ore sarà reso noto il nome del nuovo tecnico”.