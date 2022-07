Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha emesso oggi le sentenze in merito ai ricorsi presentati dalla Federazione russa contro UEFA e FIFA e su quelli presentati da Zenit, Sochi, CSKA Mosca e Dynamo Mosca contro la stessa UEFA, confermando la decisione di escludere club e Nazionali russe dalle varie competizioni alle quali avrebbero avuto, in condizioni normali, diritto di partecipare.



LE MOTIVAZIONI - «Il collegio ritiene una sfortuna che le attuali operazioni militari in Ucraina, delle quali le squadre di calcio, i club e i giocatori russi non hanno alcuna responsabilità, abbiano, per decisioni di FIFA e UEFA, un tale effetto negativo su di loro e sul calcio russo in generale, ma tali effetti sono stati compensati dalla necessità di uno svolgimento sicuro e ordinato degli eventi calcistici per il resto del mondo», chiude il TAS.