Getty Images

Ufficiale: il Verona cessa il rapporto con Maurizio Setti. L'ex presidente era rimasto come advisor

Federico Targetti

9 minuti fa



L’Hellas Verona ha cessato il rapporto con Maurizio Setti, ex presidente dei gialloblù che dopo la vendita del club era rimasto all’interno dell’organigramma societario in qualità di advisor.



“Hellas Verona FC S.p.A. comunica la cessazione del rapporto con Maurizio Setti in qualità di Senior Advisor sulle attività calcistiche. Il Club gli augura il meglio per le sue future sfide professionali.”



Setti aveva rilevato l'80% delle quote del Verona nel 2012 dalle mani dell'allora proprietario Giovanni Martinelli, mentre l'anno successivo era diventato il proprietario unico, riportando la squadra in Serie A dopo 11 anni. Il miglior risultato è stato il nono posto nel 2021/22 con Igor Tudor come allenatore. A dicembre 2024 ha avviato le trattative di cessione del club a Presidio Investors; nonostante uno stallo durato un mese, l'ufficialità definitiva è giunta il 15 gennaio 2025 e la carica di presidente è passata a Italo Zanzi. Finora Setti era rimasto come consulente, ma adesso è libero da ogni carica.