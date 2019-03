#ICC2019, prendete nota! Svelati gli appuntamenti asiatici dell' @IntChampionsCup, che vedrà i bianconeri affrontare gli @SpursOfficial il 21 luglio a Singapore e l'@Inter il 24 luglio in Cina! E non finisce qui... pic.twitter.com/202Id5Ms4W — JuventusFC (@juventusfc) 27 marzo 2019

| ANNUNCIO!



@IntChampionsCup

Inter - @ManUtd

Singapore

Sabato 20 luglio 2019

19.30 (Ora locale)



Tutti i dettagli https://t.co/uSBpwzI5zB — Inter (@Inter) 27 marzo 2019

si sfideranno in Cina per la International Champions Cup il prossimo 24 luglio. Il club bianconero conferma il derby d'Italia in terra asiatica, ma non è l'unica tappa prevista per le due formazioni: la Juve affronterà tre giorni prima a Singapore il, mentre i nerazzurri saranno impegnati il 20 luglio contro il