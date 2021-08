Lele Oriali e l’Inter hanno risolto il contratto di lavoro, a comunicarlo è lo stesso club nerazzurro mediante una nota apparsa sul sito ufficiale del club.

“MILANO - FC Internazionale Milano comunica che, con decorrenza dalla data odierna, Gabriele Oriali è stato sollevato dall’incarico di First Team Technical Manager. La società ringrazia il Dirigente per il lavoro svolto e augura il meglio per il prosieguo della sua attività professionale”.



Una comunicazione che era nell’aria e che segue una trattativa che va avanti ormai da qualche settimana. Da tempo i nerazzurri pensano a Riccardo Ferri come figura sostituiva ma per quest’anno il ruolo di Oriali potrebbe anche rimanere vacante nell’organigramma societario.