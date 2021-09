Non arrivano buone notizie dall'infermeria per Simone Inzaghi, si è fermato Arturo Vidal. Il problema del centrocampista cileno sembra più grave del previsto, inizialmente si credeva potesse recuperare già per la sfida di domani sera contro la Fiorentina e invece gli esami clinici effettuati in giornata escludono categoricamente questa opportunità, procrastinando il rientro a data da destinarsi.



IL COMUNICATO - MILANO - “Accertamenti strumentali per Arturo Vidal questa mattina all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Si è evidenziato un risentimento muscolare alla coscia destra. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni.”



IL PIANO DI RECUPERO - In ogni caso non c'è grande preoccupazione in merito all'infortunio, Vidal salterà sicuramente la sfida contro la Fiorentina e quella successiva contro l'Atalanta, mentre si cercherà di recuperarlo per la sfida del 2 ottobre contro il Sassuolo.