UFFICIALE: Joao Moutinho non smette e rinnova col Braga

Il 37enne Joao Moutinho continua a giocare. Il centrocampista portoghese, in forza da inizio 2023 allo Sporting Braga, giocherà almeno fino al 2025. Infatti è ufficiale il suo rinnovo di contratto per un'ulteriore stagione col sodalizio lusitano: "João Moutinho ha rinnovato il contratto con l'SC Braga e ha firmato fino al 2025. Nome indelebile nel calcio portoghese e uno dei giocatori di spicco di questa stagione nella nostra squadra, il 37enne centrocampista ha giocato 33 partite nel 2023/24, realizzando, finora, 3 gol e un assist.



Campione Europeo con il Portogallo nel 2016 e vincitore della Nations League nel 2018/19, João Moutinho vanta 146 presenze in Nazionale (il secondo con più presenze di sempre), presentando anche un curriculum invidiabile a livello di club: tre volte Campione Nazionale (2010 /11, 2011/12, 2012/13), tre Coppe di Portogallo (2006/07, 2007/08, 2010, 11), cinque Supercoppe (2007/08, 2008/09, 2010/11, 2011/12, 2012 /13), un'Europa League (2010/11), un titolo di campione di Francia (2016/17) e la vittoria della Coppa di Lega nel 2023/24, giocando per l'SC Braga. João Moutinho resterà al Gverreiro almeno per un'altra stagione, presentandosi come un altro “rinforzo” per il 2024/25".