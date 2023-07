Non c'è due senza tre. Dopo l'attaccante Karim Benzema dal Real Madrid e il centrocampista N'Golo Kanté dal Chelsea, l'Al-Ittihad ha acquistato per 29 milioni di euro dal Celtic l'ala portoghese Jota (classe 1999 ex Benfica), che ha firmato un contratto triennale fino al 2026 col club saudita.