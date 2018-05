Sabato 19 maggio la Lega Serie A e TIM consegneranno alla Juventus, Società vincitrice dello scudetto 2017-2018, la Coppa di Campione d’Italia. La premiazione avrà luogo sul terreno digioco dell’“Allianz Stadium” di Torino al termine della gara Juventus - Hellas Verona. La squadra riceverà l titolo di Campione d’Italia direttamente sul campo al termine del Campionato di Serie A TIM. Sabato tutti i calciatori della Juventus saranno invitati al centro del campo per ricevere la medaglia d’oro di Campione d’Italia. Lungo la passerella che, dagli spogliatoi, porterà i calciatori sul palco, saranno schierati 20 bambini, che indosseranno le divise ufficiali di tutte le squadre della Serie A TIM 2017-2018. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, sarà invitato a festeggiare lo scudetto insieme ai suoi calciatori e precederà il capitano, Gianluigi Buffon, che salirà sul palco per ultimo per alzare la Coppa consegnata dal Presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, e da Luca Josi, Direttore Brand Strategy & Media di TIM. La cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta televisiva da Mediaset Premium, SKY, RAI, Juventus TV e Serie A TIM TV.