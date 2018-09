accende Torino:. Lo annuncia il club bianconero sul proprio sito:"Una consueta grande cornice di pubblico attende domani alle 18 i bianconeri, per la importante sfida contro il Napoli. Anche questa volta infatti l'Allianz Stadium sarà tutto esaurito. Come sempre, però, potrebbero liberarsi alcune disponibilità di tagliandi, grazie agli abbonati che non saranno presenti e che rimetteranno il loro posto in vendita attraverso il servizio "Il Mio Abbonamento". Si invitano pertanto i tifosi a recarsi in ricevitoria (vendita libera presentando solo documento di identità) o collegarsi a Juventus.com (con Tessera del tifoso e caricamento del titolo su tessera)".