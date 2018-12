Ora è anche ufficiale. La partita tra Juventus e Pro Piacenza, valida per il campionato di Serie C e in programma per questo pomeriggio al Moccagatta di Alessandria per le ore 14.30, non si gioca. I giocatori ospiti, come già accaduto la scorsa settimana contro la Pro Vercelli, restano in sciopero e non si sono presentati per la partita. A darne la comunicazione è il sito ufficiale bianconero, tramite un comunicato:



"Secondo quanto previsto dai regolamenti la squadra di Zironelli ha atteso i tempi convenuti, al termine dei quali l’arbitro ha decretato l’impossibilità di svolgere la partita. Si attenderanno le decisioni del giudice sportivo in relazione alla gara in oggetto".