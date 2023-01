The Arsenal family continues to grow pic.twitter.com/ka6K70Sw8k — Arsenal (@Arsenal) January 23, 2023

Adesso è anche ufficiale:è un calciatore. Il 22enne difensore polacco lascia lodopo 43 presenze per raggiungere i Gunners di Arteta, primi in classifica in Premier:. A rendere nota la cessione dell'ex Zilina è stato il club ligure con un comunicato ufficiale."Il Club ringrazia il forte nazionale polacco, protagonista in maglia bianca per 43 volte enel suo percorso in riva al Golfo dei Poeti - si legge nella nota -. Tanto da conquistare un posto nella formazione titolare della Polonia nei recenti Campionati del Mondo disputati in Qatar., tra i grandi artefici dell’importante salvezza ottenuta nello scorso campionato, a Jakubper il prosieguo della propria luminosa carriera".Queste invece le parole di, tecnico degli inglesi: "Reputo fantastico che Jakub si unisca a noi.con lo Spezia e con la Polonia. Non vediamo l'ora di iniziare con lui"., Kiwior indosserà la maglia numero 15.