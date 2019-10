L'Atalanta torna a casa: la Serie A comunica che il Gewiss Stadium - Atleti Azzurri d'Italia sarà lo stadio della società bergamasca per le gare interne della stagione 2019/20.



Il testo:



A seguito dell’accoglimento da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali

della F.I.G.C. dell’istanza presentata dalla società Atalanta B.C. S.p.A. per

l’utilizzo dello Stadio “Gewiss Stadium – Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo, a

parziale rettifica del Comunicato Ufficiale n. 24 del 23 agosto 2019, si comunica

qui di seguito l’impianto sportivo ufficiale della società Atalanta B.C. S.p.A. per le

gare interne della stagione sportiva 2019/2020.



Società: Atalanta B.C. S.p.A.

Città: Bergamo

Stadio: Gewiss Stadium - Atleti Azzurri d'Italia

Misure terreno di gioco: 105x68