La star di Deadpool acquista il club gallese, uno dei più antichi del mondo, il terzo, fondato nel 1864: Ryan Reynolds, assieme allo sceneggiatore Rob McElhenney, ha infatti rilevato il Wrexham AFC, con l'obiettivo di portarlo ai massimi livelli britannici. Lo stesso club aveva confermato la possibilità lo scorso autunno: adesso è ufficiale, Reynolds e McElhenney sono i due nuovi presidenti, a capo della loro RR McReynolds Company.



DUE MILIONI PER UN CLUB DILETTANTE - Due milioni di euro per l'acquisto della squadra, una cifra decisamente importante in un periodo difficile come quello del coronavirus, visto e considerando che il Wrexham gioca attualmente tra i dilettanti, nella quinta serie inglese. Attualmente settimo in classifica, sta lottando per entrare nei playoff della competizione e potersi giocare l'accesso alla quarta serie.