K9 do Azulão! Keirrison chega como mais uma peça para o setor ofensivo! Com 30 anos, tem passagens de destaque no Coritiba e Palmeiras! Seja bem-vindo, matador! pic.twitter.com/tpgWO0YCyI — CSA (@CSAoficial) 14 giugno 2019

Vi ricordate? Sbarcò allanel 2010 totalizzando dieci presenze e due gol in sei mesi. Dopo essere tornato in Brasile e aver giocato prima colpoi col, la stagione scorsa era nella B brasiliana ale ora ha firmato con ilretrocesso quest'anno in seconda divisione brasiliana.