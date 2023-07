"U.S. Cremonese dà il benvenuto in grigiorosso a Simone Missiroli che da oggi assume l’incarico di collaboratore dell’area sportiva, a riporto del direttore sportivo Simone Giacchetta. Nato a Reggio Calabria nel maggio del 1986, Missiroli è un ex centrocampista che nel corso della carriera ha indossato le maglie di Reggina, Treviso, Cagliari, Sassuolo, Spal e Cesena. Conclusa l’attività agonistica è tornato al Sassuolo in veste dirigenziale. "Con il suo arrivo - conclude la nota del club - U.S. Cremonese prosegue nel processo di riorganizzazione delle diverse aree operative".