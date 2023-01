OFFIZIELL: Der 16-jährige Alessandro #Ciardi wechselt von Inter Mailand zu uns und unterschreibt einen Vertrag bis 2025.

Servus in Salzburg! — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) January 10, 2023

Era uno dei talenti più quotati delle giovanili dell'Inter, ma Alessandro Ciardi da oggi non vestirà più la maglia nerazzurra. È infatti ufficiale la firma con il Salisburgo che lo ha "soffiato" all'Inter garantendogli un contratto tirennale in scadenza 30 giugno 2025. Il trequartista 16enne aveva giocato da protagonista con l'Under 16 e Under 17 interista e ha vestito anche le maglie delle selezioni giovanili dell'Italia.Alessandro Ciardi si trasferisce dall'Inter all'FC Red Bull Salzburg e ha firmato un contratto con noi fino al 30 giugno 2025. Il 16enne mancino italiano ha giocato anche nella nazionale Under 16 del suo paese e più recentemente ha giocato per l'Under 17 dell'Inter. A Salisburgo, Ciardi giocherà inizialmente negli U18 della Red Bull Football Academy..