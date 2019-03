| INFORTUNIO



Lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per Andrea Adorante, infortunatosi al 28' del s.t. di Juventus-Inter Under 19 di sabato 2/3 a Vinovo

Nei prossimi giorni seguirà intervento chirurgico.

In bocca al lupo, ti aspettiamo in campo#FCIM