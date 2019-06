Locauto Rent, società italiana leader del noleggio auto, ha appena siglato l’accordo che vede rinnovata la partnership con FC Internazionale Milano fino al 2022.



Due realtà unite da valori e caratteristiche comuni, come la volontà di affermarsi ai più alti livelli, che ha portato a una crescita costante nei risultati. Ma anche la cura dei dettagli, il rispetto verso il proprio cliente/tifoso, la voglia di proporsi come realtà innovative e la visione per il futuro. L’Azienda, fermamente convinta dal progetto Inter, ha dunque siglato un upgrade della partnership con l’assegnazione della qualifica di Premium Partner, che permette di contare su ulteriori assets rispetto a quelli già previsti nel primo triennio. Tra le più importanti novità, la possibilità di essere Match Sponsor per una partita di campionato e l’utilizzo di un Brand Ambassador selezionato tra i calciatori dell’Inter.



“Questo rinnovo rappresenta per noi un chiaro segnale di intesa con il Club nerazzurro – ha dichiarato Raffaella Tavazza, Vice Presidente di Locauto Rent – non solo perché va a consolidare la forte sinergia creatasi nelle scorse stagioni con una delle società calcistiche più importanti al mondo, ma anche perché pone i presupposti per l’affermazione di Locauto Rent come punto di riferimento importante per la mobilità dei tifosi e del club nerazzurro, con tariffe e sconti dedicati e come leader nella mobilità a 360°.



“Stiamo già lavorando su alcuni progetti comuni – prosegue Tavazza – che, già a partire dalla prossima stagione, renderanno l’esperienza di noleggio per il tifoso sempre più unica e innovativa, per trasformare il servizio dell’autonoleggio in un’emozione da vivere a tutto tondo