Nel corso della presentazione dei palinsesti delle reti Mediaset per la stagione 2019/20 l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha dato un annuncio importantissimo per i tifosi del calcio di tutta italia. Nel corso delle prossime due stagioni, infatti, la Champions League in chiaro tornerà ad essere visibile sulle reti del biscione: "La notizia è ufficiale: dall'anno prossimo la migliore partita della Champions League verrà trasmessa, ovviamente free, da Canale 5 sulle reti Mediaset". Mediaset ha trovato l'accordo economico con Sky che ha chiuso il precedente accordo con la Rai che quindi rimane a mani vuote.



Un pacchetto di 16 incontri stagionali (la migliore partita del mercoledì) che si aprirà il 14 agosto con la finale di SuperCoppa Europea Liverpool-Chelsea in diretta dal Besiktas Park di Istanbul e a cui si aggiungono ​le dirette di tutti i sorteggi, a partire da quello del 29 agosto a Montecarlo durante il quale Juventus, Napoli, Inter e Atalanta conosceranno le avversarie dei rispettivi gironi di qualificazione agli Ottavi.



La squadra di Sport Mediaset sarà guidata come sempre da Alberto Brandi che conferma parte dello staff top già protagonista nel corso degli ultimi Mondiali: “Il commento delle partite sarà affidato a Pierluigi Pardo, punta di diamante dei nostri telecronisti. Gli studi di accompagnamento, nei quali offriremo gli highlights di tutte le partite, saranno condotti da Giorgia Rossi. I nostri inviati racconteranno dai campi questa manifestazione unica per lo spettacolo che garantisce”.