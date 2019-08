Lo scorso 31 luglio la Juventus aveva presentato un nuovo ricorso alla Corte federale d'Appello per l'annosa questione che la lega all'Inter e che riguarda l'assegnazione dello scudetto del 2006 al club nerazzurro. Oggi lo stesso organo di giustizia sportiva ha respinto la mozione della società bianconera che chiedeva l'annullamento della decisione del Tribunale federale nazionale ritenendola "inammissibile".



Come riportato dall'Ansa, ​la Corte federale d'appello della Federcalcio ha respinto il ricorso della Juventus contro "la reiezione dell'istanza di sospensione e la declaratoria dell'inammissibilità" pronunciate lo scorso luglio dal Tribunale federale nazionale. L'obiettivo era di ottenere l'annullamento della delibera con cui il Consiglio federale Figc, nel 2011, aveva dichiarato la mancanza di presupposti giuridici per la revoca dello scudetto 2006 all'Inter.