Comunicado oficial de la Comisión de Presidentes Territoriales de la RFEF.



. E' quanto emerge dalla riunione straordinaria dei presidenti delle federazioni territoriali convocata dalla. Rubiales è al centro della bufera per il bacio in bocca a, giocatrice della Nazionale spagnola campione del mondo.- Terminata la riunione della Commissione dei Presidenti delle Federazioni Regionali e Territoriali della RFEF, vengono resi noti all'unanimità al mondo del calcio e della società i seguenti accordi:-Dopo gli ultimi avvenimenti e i comportamenti inaccettabili che hanno gravemente danneggiato l'immagine del calcio spagnolo, i presidenti chiedono che il signor Luis Rubiales presenti immediatamente le sue dimissioni da presidente della RFEF.-Ci congratuliamo vivamente con la squadra di calcio femminile per la vittoria nella Coppa del Mondo. Apprezziamo il significato e l'eredità del successo per lo sport spagnolo. Esprimiamo la nostra ammirazione e gratitudine ad un gruppo irripetibile di calciatrici ed estendiamo i nostri complimenti a tutti coloro che hanno costruito, negli anni con determinazione, la crescita del calcio femminile.-Esorteremo gli organi corrispondenti a realizzare una profonda e imminente ristrutturazione organizzativa nelle posizioni strategiche della Federazione per dare il via ad una nuova fase di gestione del calcio spagnolo.-Una volta che la FIFA ha sospeso il signor Luis Rubiales, i protocolli interni della Federazione sono stati attivati ​​a seguito della sospensione.-Inoltre, abbiamo esortato il presidente Pedro Rocha a ritirare immediatamente l'ultima comunicazione a nome della Federazione con la FIFA e la UEFA che abbiamo conosciuto oggi.- La RFEF mantiene il suo impegno a continuare ad attuare i propri investimenti, nonché le politiche di uguaglianza per lo sviluppo del calcio femminile.- Infine, la Commissione dei Presidenti ha dato il suo sostegno unanime al D. Pedro Rocha affinché guidi una nuova fase in cui il dialogo e la riconciliazione con tutte le istituzioni calcistiche siano la linea da seguire. Ci mettiamo a disposizione del CSD e di tutte le istituzioni coinvolte per continuare a costruire insieme la candidatura ai Mondiali 2030.