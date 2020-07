Dite #CIAOJUVE al nostro profilo ufficiale TikTok



Quanto siete bravi a fare le nostre esultanze? Provate subito la nostra challenge!



https://t.co/plH7Qv6n4w — JuventusFC (@juventusfc) July 9, 2020

La Juve sbarca su TikTok e lo fa con una challenge legata alle esultanze dei propri calciatori. I primi a farla sono proprio i campioni bianconeri con Ronaldo e Dybala in prima fila che si scambiano le esultanze: "In linea con i valori della piattaforma, la nostra missione su TikTok è quella di ispirare creatività e far sorridere, portando una nuova prospettiva del Club, con contenuti divertenti, esclusivi e dietro le quinte - scrive il club bianconero sul proprio sito ufficiale -., con la quale vi sfidiamo a mettervi alla prova con le esultanze dei campioni bianconeri".