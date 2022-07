Juve is back in #FIFA23



The Bianconeri are officially back in the game as a part of a new partnership between @juventusfc and @easportsfifa. Narrated by Juve legend @ClaMarchisio8, this film celebrates a new chapter in the club’s story of a great love. Juve per sempre sarà. pic.twitter.com/LExyXe0fML — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 25, 2022

Era nell'aria, ora è ufficiale:. Il club bianconero e EA SPORTS hanno infatti annunciato la sigla di una partnership esclusiva pluriennale, il comunicato:Electronics Arts Inc. (NASDAQ: EA) e Juventus, una delle squadre di calcio italiane più grandi e vincenti al mondo, hanno annunciato oggi una nuova partnership pluriennale che vedrà il ritorno della Juventus nella celebre serie di videogiochi di calcio di EA SPORTS a partire da EA SPORTS™ FIFA 23, in uscita il 30 settembre.Questa partnership vedrà EA SPORTS diventare l’esclusivo Sport Video Gaming Partner della Juventus, con un'integrazione nel gioco del tutto autentica che presenterà lo stadio della Juventus, l'Allianz Stadium, insieme al logo e ai kit del club. Entrambi i partner sono inoltre entusiasti di lavorare su una serie di iniziative culturali e di lifestyle che porteranno nuove opportunità al di fuori del calcio.Oltre alla partnership con il club, l'ex calciatore Claudio Marchisio si unirà come Eroe FUT e l'attuale giocatore Dušan Vlahović sarà un ambasciatore di EA SPORTS FIFA 23. Marchisio è noto per essere diventato una leggenda della Juventus club e un beniamino dei tifosi partendo dalle giovanili del club, vincendo più scudetti e ora consolidando questo status con un oggetto Eroe nel gioco in FIFA 23 Ultimate Team (FUT). Gli Eroi di FUT sono alcuni dei giocatori più memorabili che hanno calcato i campi da gioco, ora incapsulati in nuovi oggetti di gioco che rappresentano i momenti indimenticabili che li hanno trasformati in idoli dei tifosi.Dimostrando di essere uno dei migliori giovani attaccanti al mondo, con un incredibile record di marcature negli ultimi due anni, Vlahović diventa per la prima volta ambasciatore unendosi all'ampia rosa di giocatori di spicco di EA SPORTS."Siamo entusiasti di riaffermare il nostro profondo impegno nel calcio italiano attraverso questa partnership esclusiva con la Juventus", ha dichiarato David Jackson, VP Brand di EA SPORTS FIFA. "Questo club fenomenale significa molto per noi e per i nostri fan e permetterà a EA SPORTS di continuare a offrire le esperienze calcistiche interattive più autentiche e complete possibili in FIFA 23 e oltre"."Siamo orgogliosi di tornare al fianco di EA SPORTS", ha dichiarato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus. "La partnership con EA SPORTS va oltre il concetto di partnership tradizionale, insieme nel progetto condiviso di guardare al futuro, parlare alle nuove generazioni, cavalcare l'onda delle nuove tendenze, della cultura urbana e del lifestyle. Abbiamo scelto EA SPORTS per fare un ulteriore passo avanti perché è un partner che condivide la nostra visione e le nostre ambizioni. Siamo felici di fare questo percorso con un marchio che si distingue per originalità, unicità e innovazione, come Juventus."