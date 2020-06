La Juventus Women è campione d'Italia: è arrivata la notizia dal Consiglio Federale, ancora in corso negli uffici della FIGC di Roma. E' il terzo titolo consecutivo per le ragazze di Rita Guarino. Nove punti di vantaggio sulla seconda, nessuna sconfitta in campionato e soli sei match al termine del campionato: La decisione unanime del Consiglio ha quindi assegnato il tricolore alla Juventus.il terzo su tre anni di esistenza della società.