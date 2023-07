Le strade di Dimitri Payet e dell'Olympique Marsiglia si separano. Lo ha annunciato in conferenza stampa il presidente dell'OM Pablo Longoria. Queste sono state le sue dichiarazioni, riportate da RMC Sport: "Non è un momento facile. Abbiamo convocato questa conferenza stampa per annunciare che abbiamo deciso di non continuare l'avventura con Dimitri Payet. Sono state molte settimane di discussioni. Abbiamo deciso di separarci. Dimitri, tu sei una parte molto importante di questo club, hai ispirato tanti tifosi. Abbiamo condiviso bei momenti, ma anche nei momenti difficili hai aiutato il club. Se dovessi definirti in due parole, direi genio e talento. Hai dato molto piacere ai nostri tifosi e guadagnato il rispetto del mondo del calcio".