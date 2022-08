, che prevede anche i diritti sui nomi dei titoli per tutte le competizioni della lega spagnola. Il comunicato:Electronics Arts Inc. (NASDAQ: EA) e LaLiga, leader nell'intrattenimento calcistico, hanno annunciato oggi di aver stretto una partnership pluriennale unica nel suo genere che consentirà a entrambe le parti di offrire esperienze rivoluzionarie per gli appassionati di calcio di tutto il mondo. A partire dalla stagione 2023/2024, la partnership tra EA SPORTS FC™ e LaLiga includerà i diritti sui nomi dei titoli per tutte le competizioni LaLiga, un rebranding completo di LaLiga con EA SPORTS inclusi tutti i loghi, la grafica, i caratteri e altri elementi visivi, oltre a fornire nuova integrazione nel gioco, momenti salienti della trasmissione e impegni congiunti a sostegno delle iniziative di base.A partire dalla stagione 2023/2024, la partnership includerà i diritti sui nomi dei titoli per tutte le competizioni LaLiga, un rebranding completo di LaLiga con EA SPORTS inclusi tutti i loghi, la grafica, i caratteri e altri elementi visivi, oltre a fornire nuova integrazione nel gioco, momenti salienti della trasmissione e impegni congiunti a sostegno delle iniziative di base."EA SPORTS FC si impegna a offrire le esperienze più autentiche e coinvolgenti del calcio a livello globale. La nostra nuova partnership innovativa con LaLiga eleva ulteriormente questa ambizione e rafforza la posizione di entrambe le organizzazioni al centro della cultura calcistica", ha dichiarato, VP Brand, EA SPORTS FC. "La portata e la scala visibile di questa partnership sono profondamente elettrizzanti, così come l'opportunità di offrire esperienze incredibili ai tifosi attraverso l'innovazione del gioco, l'intrattenimento interattivo e le iniziative di base"."EA SPORTS rappresenta la punta di diamante delle esperienze calcistiche interattive, mentre LaLiga è all'avanguardia nelle competizioni calcistiche reali, con esperienze ineguagliabili, sia trasmesse che digitali, per i tifosi", ha dichiarato, Presidente de LaLiga. "Siamo partner strategici di EA SPORTS da anni e questo accordo più ampio rappresenta un impegno a fornire il nuovo livello di innovazione a tutti gli appassionati di calcio, una fusione tra il mondo virtuale e quello reale del calcio".Per anni, i fan hanno potuto sperimentare un'autenticità senza pari nel gioco, utilizzando le squadre, i giocatori e gli stadi preferiti de LaLiga all'interno dell'ecosistema calcistico di EA SPORTS. Con questa partnership, EA SPORTS e LaLiga approfondiranno la loro collaborazione. Oltre alla partnership per i diritti di denominazione, i fan sperimenteranno i vantaggi offerti dalla tecnologia, dai miglioramenti e dallo sviluppo del gameplay e dagli highlights del calcio reale. Sia LaLiga che EA SPORTS sono impegnate in iniziative di base per far crescere il gioco, tra cui l'aumento dell'accessibilità, il miglioramento delle strutture e molte altre iniziative per immergere veramente i tifosi nel mondo del calcio."Questa partnership con EA SPORTS è destinata a trasformare il modo in cui il calcio viene vissuto in tutto il mondo", ha dichiarato Óscar Mayo, direttore esecutivo de LaLiga. "Inoltre, l'alleanza dimostra che LaLiga è un marchio globale, a riprova del successo del nostro campionato nel connettersi con i fan a livello internazionale"."Siamo entusiasti di collaborare con un leader mondiale del fandom calcistico per collegare meglio i nostri fan ai loro club preferiti, ai giocatori e alle competizioni de LaLiga", ha dichiarato Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FC. "Il contributo di LaLiga al nostro portafoglio EA SPORTS FC sarà immenso, non solo dal punto di vista visivo, ma anche per quanto riguarda i miglioramenti tecnologici e di sviluppo del gioco, rendendo ancora più sfumati i confini tra il mondo reale e quello virtuale del calcio".Ulteriori dettagli sulla partnership saranno condivisi nei prossimi mesi, mentre le informazioni sui prodotti EA SPORTS FC saranno disponibili nell'estate del 2023.