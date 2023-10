La UEFA ha reso nota la nuova data di Israele-Svizzera, match valido per le qualificazioni a EURO 2024 inizialmente previsto per giovedì 12 ottobre e rinviato a causa del conflitto in Medio Oriente: la partita è stata spostata al 15 novembre alle 20.45, in una località ancora da definire. Nella stessa nota, la UEFA informa che "continuerà a monitorare da vicino la situazione e resterà in contatto con tutte le parti coinvolte prima di prendere decisioni su eventuali modifiche ad altre partite che coinvolgono Israele".