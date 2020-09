The Premier League confirms that it has today terminated its agreements for #PL coverage in China with its licensee in that territory.



The #PL will not be commenting further on the matter at this stage. pic.twitter.com/2TuwZeM9m4 — Premier League Communications (@PLComms) September 3, 2020

. L'annuncio arriva dalla stessa lega britannica con uno scarno comunicato via Twitter: "La Premier League conferma di aver concluso oggi i suoi accordi per la copertura del torneo in Cina con il suo licenziatario in quel territorio. La Premier League non commenterà ulteriormente la questione in questa fase".da versare entro marzo ma bloccata dopo lo stop del campionato per l'emergenza coronavirus. In risposta, evidenzia Calcioefinanza.it, era stata respinta l'offerta per un prolungamento triennale del contratto. Una rinuncia non da poco e che mette in allerta i club britannici, perché il contratto televisivo con la Cina è il più redditizio al mondo al di fuori di quello interno al Regno Unito: