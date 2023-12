Nonostante la UEFA, insieme alla FIFA, abbia prolungato il divieto di partecipazione per le proprie squadre di club e per le nazionali, la federcalcio russa ha deciso di rimanere sotto il comando della UEFA, scegliendo di non passare sotto l'AFC (la confederazione asiatica), come riportato da Calcio&Finanza.



LA SPIEGAZIONE - Un decisione presa all’unanimità e spiegata da Mikhail Guershkovitch, membro del comitato esecutivo della federcalcio russa: "Abbiamo votato contro l’uscita dalla UEFA all’unanimità perché non ci sono garanzie da parte della FIFA di accettare un simile cambiamento. Il trasferimento all’AFC avrebbe inoltre delle serie conseguenze finanziarie per i club russi". Intanto, si continua a discutere per un reinserimento dei club e della nazionale russa all'interno delle competizioni.