Il Barcellona potrà partecipare alla prossima Champions League. Il Comitato d'Appello UEFA ha ammesso provvisoriamente il club catalano alle competizioni della federazione europea, lo ha fatto dopo aver analizzato e ratificato la relazione rilasciata il 30 giugno dai due ispettori svizzeri Jean Samuel Leuba e Mirjan Koller in merito al caso Negreira.



LA NOTA - Il club spagnolo è ammesso provvisoriamente a prendere parte alle competizioni UEFA per club 2023/2024.



L'organo di appello UEFA ha preso la seguente decisione in merito all'ammissione dell'FC Barcelona alle competizioni UEFA per club 2023/24.



- Il procedimento relativo all'ammissione dell'FC Barcelona alle competizioni UEFA per club 2023/2024 è sospeso e può essere ripreso, d'ufficio, o su richiesta degli Ispettori Etici e Disciplinari (EDI) incaricati del caso.



- L'FC Barcelona è provvisoriamente ammesso a partecipare alle competizioni UEFA per club 2023/2024. Una futura decisione sull'ammissione/esclusione dalle competizioni UEFA per club è riservata.



- L'FC Barcelona è tenuto a tenere gli EDI informati in modo proattivo sui progressi delle indagini in corso e a fornire agli EDI tutti i documenti e le informazioni richiesti.



- Gli EDI incaricati del caso sono invitati a continuare e finalizzare le loro indagini e ad inviare un'ulteriore relazione all'Organo di Appello UEFA se e quando ritengono che l'ammissione/esclusione dell'FC Barcelona debba essere valutata.