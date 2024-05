UFFICIALE l'addio di Giroud: 'La mia storia al Milan finisce quest'anno, vado in MLS'

, condite dal ritorno alla vittoria dello Scudetto nel 2022 per i rossoneri. In un’intervista a MilanTV, il numero 9 francese ha annunciato la sua decisione: ". È il momento giusto per dirlo, sono emozionato, la mia storia con il Milan finisce quest'anno. Il Milan rimarrà per sempre nel mio cuore"."Qualche settimana fa. Ho dato tutto che ho al Milan, da 35 anni più o meno a oggi, quasi 38. Per me, e penso anche per la famiglia, è il momento giusto per un'esperienza diversa di vita dal Milan, e niente di più".

MILAN, GIROUD IN MLS: I DETTAGLI CON LOS ANGELESE FC

FAMIGLIA AL PRIMO POSTO - "Si. La famiglia fa i sacrfici durante tutta la nostra carriera. Siamo in una vita che va a 200km all'ora, ed oggi voglio un po' più pensare alla mia famiglia. Ma non è la fine della mia carriera, ma è il momento giusto di prendere questa scelta".Dopo tre anni in rossonero, l'attaccante francese classe 1986 - 38 anni il prossimo 30 settembre - lascerà l'Italia e ripartirà dagli Stati Uniti, dalla MLS. L'ex Arsenal e Chelsea ha già firmato, ad aprile, un contratto di un anno e mezzo fino a dicembre 2025 con Los Angeles FC, franchigia in cui milita il connazionale Hugo Lloris.