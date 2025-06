Ufficiale: l'Al-Nassr saluta Pioli, pronto per la Fiorentina

Lo stesso club saudita dove gioca Cristiano Ronaldo ha annunciato la separazione con il tecnico italiano ex Milan, orache ha accettato le dimissioni di Raffaele, rimasto senza squadra.- L'Al Nassr Club Company comunica che il Sig. Pioli e il suo Staff non sono più lo staff tecnico facente funzioni della prima squadra.Vorremmo ringraziare il signor Pioli e il suo staff per il lavoro dedizione svolto durante la scorsa stagione.

con 101 goal fatti e 46 subiti. La squadra di Cristiano Ronaldo, eliminata in semifinale della Champions League asiatica,con 70 punti a meno 5 dall'Al-Hilal (secondo) e a meno 13 dall'Al-Ittihad campione d'Arabia Saudita.per due stagioni dal 2017 al 2019 prima di Milan e Al-Nassr e dopo essere stato sulle panchine di Inter, Lazio, Bologna, Palermo, Chievo, Sassuolo, Piacenza, Grosseto, Parma, Modena e Salernitana.