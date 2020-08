Annuncio ufficiale dello Spezia, che comunica lo stato di adeguamento dei lavori dello stadio Picco e che fa sapere la provvisoria nuova casa del club ligure.



"La società Spezia Calcio comunica di aver ricevuto risposta positiva dagli organi competenti e di aver dunque ottenuto il via libera per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al campionato di Serie A 2020/2021.



Contestualmente, il Club di via Melara comunica che in attesa dei lavori di adeguamento dello stadio "Alberto Picco", volti a soddisfare i criteri infrastrutturali della Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Prima Squadra disputerà le gare interne sul terreno dell' "Orogel Stadium - Dino Manuzzi" di Cesena grazie alla grande disponibilità dimostrata dal Cesena FC, dal Comune di Cesena e dalle Istituzioni del territorio romagnolo, alle quali va il più grande ringraziamento da parte dello Spezia Calcio e di tutti i tifosi spezzini".