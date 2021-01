Alla fine il tanto agognato rientro in lista è arrivato: Lulic torna a disposizione di Inzaghi per Serie A (in seguito anche per la Champions League). In realtà per vederlo in campo ci vorrà ancora un po', ma la società ha voluto dare un segnale importante facendolo tornare proprio nel derby che lo vede tra i protagonisti storici principali. Come da programma Lulic ha preso il posto di Djavan Anderson. In merito al jolly olandese di origini giamaicane Lazio e Crotone hanno trovato l'accordo per la formula (prestito con diritto di riscatto). Manca solamente la stretta di mano tra il calciatore e la società calabrese.