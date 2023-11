Alfred Schreuder resta negli Emirati Arabi Uniti, passando dall'Al-Ain all'Al-Nasr. Il tecnico olandese, 51 anni ed ex Ajax e Bruges, ha firmato un contratto con la società di Dubai nella quale giocano gli ex Serie A Gabbiadini e Agudelo. La panchina era stata temporaneamente affidata a Fabrizio Cammarata, allenatore dell'Under-19.