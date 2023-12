Colpo in mediana per l'ambizioso Alcione, capolista del Girone A di Serie D. È infatti con una nota ufficiale che il club di Milano "comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Karim Laribi. Centrocampista classe 1991, Karim è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. Nella sua carriera ha collezionato 21 presenze nella massima serie, 227 presenze in Serie B e 55 presenze in Serie C".