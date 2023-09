Era considerato uno dei più grandi talenti del calcio sovietico, ma non è riuscito a mantenere le attese. Alan Dzagoev, ex bambino prodigio del CSKA Mosca e speranza del calcio russo, giocherà in Grecia fino al termine della stagione. Il centrocampista, classe 1990, ha firmato con il PAS Lamia, club attualmente decimo in campionato. In estate si era svincolato dopo la fine dell'esperienza con il Rubin Kazan.