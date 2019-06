Pantaleo Longo non è più il segretario generale del Torino. La società granata, infatti, ha comunicato l'ingaggio di Vincenzo D'Ambrosio come nuovo segretario, Longo seguirà Gianluca Petrachi alla Roma.



"La Società ringrazia Pantaleo Longo per l'ottimo lavoro svolto in questi nove anni e lo saluta con i migliori auguri per il proseguimento della sua carriera" si legge nel comunicato sul sito della società granata.